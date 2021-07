Dorota Szelągowska nie rozpacza po trzecim rozwodzie: "Wszystko jest tak, JAK BYĆ POWINNO"

Kasandra 41 min. temu zgłoś do moderacji 14 10 Odpowiedz

Dziwna osoba jak dla mnie. Napewno nieprzepracowane traumy dzieciństwa , ale to już jej wina ze nic sobie z tego nie robi. Bierze ślub za ślubem , rozwod za rozwodem i się z tego cieszy? To skoro jest tak jak być powinno ze zostałaś znów sama to po co oglądasz się na kolejnymi facetami?????????? Dla niej przysięga , obrączka to nic. Zero jakiejkolwiek refleksji w głowie na ten temat. Powagi trochę kobieto ! Jakie twoje dzieci wyniosą wartości z domu. Kolejny i kolejny i kolejny i to cie śmieszy 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️