Dorota Wellman NIE POJAWIŁA SIĘ w "Dzień Dobry TVN"! Marcin Prokop komentuje: "Dorota musi odpocząć"

Dorota Wellman i Marcin Prokop od ponad 14 lat tworzą jedną z najpopularniejszych par prowadzących "Dzień Dobry TVN". Widzowie zapałali sympatią do zgranego duetu głównie za sprawą wyjątkowej chemii, która łączy dziennikarzy.

Tymczasem we wtorek Wellman nie pojawiła się w "Dzień Dobry TVN". Marcinowi Prokopowi towarzyszyła Małgorzata Ohme , która na co dzień występuje u boku Filipa Chajzera. Prokop od razu postanowił złagodzić atmosferę, uspokajając:

Beznadziejne te zmiany. Po co psuć coś co jest sprawdzone; Dla mnie kolosalna zmiana na gorsze; Prokop bez Wellman to jak Flip bez Flapa; Ale beznadzieja - krytykowali w komentarzach.