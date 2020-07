Dorota Wróblewska odpowiada na krytykę wyglądu Małgorzaty Trzaskowskiej: "Nie gra roli MODNISI, która ma przypodobać się światu"

demolka 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Gdyby to była wizyta na szczeblu państwowym - to rzeczywiście, nie na miejscu taka fryzura by była. Dzień i wieczór wyborczy to zupełnie inna para kaloszy. Dla mnie taka zwyczajna fryzura Małgorzaty Trzaskowskiej jest oznaką tego, że rzeczywiście pochłonięta była wyborami i wspieraniem męża, w przeciwieństwie do pani paprotki, która wydaje się jedynie być zainteresowana swoim wyglądem i poprawnymi stylizacjami.