Dramat Agnieszki Włodarczyk. Nie może spać, bo jej dom napadły KUNY: "Czy to prawda, że przegonię je ODCHODAMI LWA?"

Jak dostaną się do domu, do garażu, to koniec. Tłuką się od 2 nad ranem do świtu. Przegryzają kartony, druty, kable, dyskoteka kilka godzin. MASAKRA. Same nigdy się nie wyniosą. Najgorsze, że nie wiem jak, ale następne wracają co jakiś czas. Koszmar. Wyjątkowo hałaśliwe i upierdliwe stworzenia. A wyglądają spoko. Nie da się z nimi żyć.