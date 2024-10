Dramat Anny Lewandowskiej. Klara NIE CHCE już chodzić na gimnastykę! "Z wielkim bólem serca - moja córka chce zrobić przerwę"

Anna Lewandowska opowiada o zamiłowaniu córek do sportu

To przychodzi bardzo naturalnie (...), jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to jeżeli podejmuję jakiekolwiek treningi, to najczęściej staram się też zaangażować moje córki . Jedna lubi mniej, druga bardziej - ujawniła.

Ją to trzeba aż stopować, bo jako 7-latka wykonuje pełne treningi na obozach ze mną i też ze mną na siłowni. To jest wszystko związane z holistycznym podejściem do życia - regeneracja itd. Moje dzieci to obserwują, więc to jest bardzo naturalny sposób - wyjaśniła żona zawodnika FC Barcelony.