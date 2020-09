Dramat Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych Życia". Lekarz stwierdził, że jest ZA GRUBA: "Jesteś mały kakalut, a TYLE JESZ"

Choć w wielu przypadkach Dagmara Kaźmierska nie może uchodzić za wzór do naśladowania, to z całą pewnością nie można odmówić jej pogody ducha i samozaparcia. W zeszłym roku "królowa" uległa poważnemu wypadkowi . W wyniku uderzenia prowadzonego przez celebrytkę auta w betonowy przepust, jej obie nogi zostały zmiażdżone . Kaźmierska przeszła od tego czasu intensywną rehabilitację i wiele operacji, a wciąż czeka ją długa droga do odzyskania całkowitej sprawności.

Tego Pana już chyba nie muszę przedstawiać. Wspaniały człowiek i świetny lekarz. Chociaż ciągle na mnie krzyczy i nie pozwala dużo gadać. A dziś stwierdził, że jestem za gruba! "WIESZ, ŻE JESTEŚ MAŁY KAKALUT, A MIMO TO JESZCZE TYLE JESZ" . I kategorycznie kazał zrzucić 10 kilogramów - czytamy we wpisie celebrytki.

Ciekawe jak mam to zrobić? I co wizyta ochrzan, ale JEMU WOLNO WSZYSTKO. Dał mi DRUGIE ŻYCIE i niestety wziął sobie garba na plecy. Ale dzięki Niemu chodzę i ŻYJĘ! Jeśli nikt Wam z nogami nie jest w stanie pomóc, to tylko do Niego. To jest CUDOTWÓRCA. Kocham tego człowieka - wyznała, wrzucając do sieci zdjęcie, na którym wtula się w lekarza.