DRAMAT Ewel0ny. Jej małpy przestały się dogadywać. Jedna pogryzła drugą. "Jestem w szoku. Mnie też zaczęła atakować"

Małpa Ewel0ny przeszła zabieg

Misiu jest po zabiegu... Był zszywany, bo Molly go pogryzła bardzo dotkliwie. Przestali się dogadywać. Miałam zrobić fajny makijaż halloweenowy, miałam dwa fajne pomysły i nic. Nie jestem w stanie. Dopiero wróciliśmy do domu. Najważniejsze, że są odseparowane. Niech mój maluszek się regeneruje - pisała Ewel0na na InstaStories.

Małpa Ewel0ny jest agresywna

Przeżyłam szok. Przez ostatnie dni przestały mi się małpy dogadywać. Nie wiem, co jest tego powodem. Molly zaczęła go gryźć, on się nawet nie bronił. Będziemy próbować uspokoić samicę olejkami CBD, ale jeśli to się nie uda, będziemy musieli znaleźć jej nowy dom, bo nie wyobrażam sobie, żeby go zagryzła - tłumaczyła.