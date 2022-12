Dramat Jessiki Mercedes: Musi pakować się na Bali, ale przeszkadza jej w tym przeciekający sufit (ZDJĘCIA)

ona 25 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ludzie gdzie można dobrze zarobić i jakie szkoły skończyć. Zalogowałam się na fb "kredyt hipoteczny-pytania i odpowiedzi" . Ludzie się tam pytają jaką mają zdolność kredytową i podają zarobki. Jak to czytam to czuję się skończonym przegrywem. Ludzie podają zarobki 6000 - 30.000. Bardzo często to są zarobki rzędu 10k-25k. Zazwyczaj są to ludzie pracujący w IT. Dziś koleś po prostu rozwalił wszystkich. napisał że zarabia miesięcznie ok 45k a jego partnerka 4k. Doradca na forum się go pyta czy ma tyle z działalności a on na to że 25kPLN ma w Polsce i 5kEUR od klienta zagranicznego. Czy wy też zarabiacie tak dobrze?. Ja mam 4,k i nie wiem naprawdę co mam ze sobą zrobić. Nie chcę iść na kolejne studia aby tylko iść. Nie jestem mega zdolna ale też nie jestem kretynem. Co radzicie i jak wygląda wasza sytuacja materialno zarobkowa?