Dramat Julii Wieniawy: Spuchło jej oko na kilka dni przed "Tańcem z Gwiazdami". "JEZUS, CO TO JEST?"

Julia Wieniawa należy do grona najbardziej zapracowanych gwiazd polskiego show biznesu. 21-latka regularnie pojawia się na okładkach kolorowych magazynów, bywa na najważniejszych branżowych imprezach oraz współpracuje ze znanymi markami. Ambitną Julkę już wkrótce zobaczymy także w kinowym horrorze, na deskach teatru oraz w kolejnym sezonie serialu Zawsze warto, który od niedawna promuje mocno skurczoną kończyną.

W sobotę Wieniawa tradycyjnie już podzieliła się z fanami nagraniem z tanecznego treningu i wraz z Terrazzino zaprosiła fanów do oglądania ich debiutanckiego tańca. Następnie Julia udała się jeszcze na siłownię. Niestety, pod koniec wyczerpującego dnia spotkała ją niemiła niespodzianka, o której postanowiła opowiedzieć swoim obserwatorom.

Wspaniale... W tym tygodniu mam ramówkę, premierę filmu i pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami", ale moja twarz stwierdziła, że zrobi mi psikusa i mam coś dziwnego takiego. Spuchło mi oko, mam czerwoną powiekę, boli mnie to w opór. Nie wiem, jak się tego pozbyć. Jezus Maria, co to jest? Pomocy - skarżyła się wyraźnie zmartwiona Wieniawa.