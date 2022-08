Dramat Moniki Kociołek: kupiła torbę za 700 złotych i zorientowała się dopiero po wyjściu ze sklepu. "Pora zacząć PATRZEĆ NA CENY"

Żenada 30 min. temu zgłoś do moderacji 55 0 Odpowiedz

Spięło ją, bo dotarło do niej, że musiała za tę torbę zapłacić sama, nie dostała za darmoszkę, więc ból ogromny. Ale niech pocieszy ją fakt, że do jej tandetnych pazurów, ów zakup pasuje jak ulał. Kto to, lub raczej co to w ogóle jest i kto chce o tym zjawisku koszmarnym pisać? Szanujcie się jednak trochę w tym Pudlu, bo można spaść poniżej poziomu zero. Warto?