Do ludzi dzwoniących do wszelkich call center: wbijcie sobie do głów że konsultant który odbiera telefon nie jest odpowiedzialny i nie zawinił w.sorawoe waszych reklamacji. Przez pracę na słuchawce odechciewa się żyć. Słuchanie pretensji za coś czemu się nie zawiniło dzień w dzień... Odbiera chęci do życia i wpędza w depresję. Ale co to obchodzi taką paniusie jedną z drugą która musi się na kimś wyżyć i nie zdaje sobie sprawy że kiedyś może dołożyć ta ostatnią cegiełkę do tego że ktoś pęknie i coś sobie zrobi