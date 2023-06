Drew Barrymore w ogniu krytyki za słowa, że "nie może się doczekać ŚMIERCI MATKI". Teraz się tłumaczy

Jako dziecięca gwiazda Drew Barrymore na własnej skórze poznała zarówno blaski, jak i cienie wielkiej sławy. Jeszcze przed ukończeniem pełnoletności gwiazda miała już za sobą próbę samobójczą i pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Aktorka, która w wieku zaledwie 14 lat wpadła w uzależnienie od alkoholu i narkotyków, latami nie mogła wybaczyć matce dawnych zaniedbań i jej dążenia do stworzenia z córki gwiazdy za wszelką cenę. Pierwszą dojrzałą decyzją Amerykanki była wygrana w sądzie o oswobodzenie się z macek toksycznej rodzicielki.

Mocne słowa Drew Barrymore. Wspomniała w wywiadzie o śmierci matki

Drew rozpętała niedawno medialną burzę mocnymi słowami dotyczącymi rodzicielki, które padły w wywiadzie dla magazynu The New York Times. 48-latka znów wróciła do burzliwego dzieciństwa z matką, ogłaszając, że zazdrości przyjaciołom, którzy już stracili rodziców.