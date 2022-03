Dua Lipa odsłania umięśniony brzuch w jeansowym total looku Diesla po wizycie w talk show Jimmy'ego Fallona (ZDJĘCIA)

Pod względem zawodowym Dua Lipa nie ma obecnie na co narzekać. Brytyjka jest właśnie w trakcie trasy po Stanach Zjednoczonych, a bilety na jej koncerty sprzedają się jak świeże bułeczki. Nieco gorzej artystka radzi sobie w sferze miłosnej. 26-latka wciąż leczy złamane serce po zerwaniu z Anwarem Hadidem , z którym była przez ponad dwa lata. Rozstanie zapewne posłuży jej jako inspiracja do piosenek na kolejną płytę , nad którą właśnie pracuje.

Grafik gwiazdy jest aktualnie napięty do granic możliwości. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych hitów piosenkarka musi jeszcze udzielać wywiadów i promować się w telewizji. W czwartek gwiazda została sfotografowana przed studiem Jimmy'ego Fallona po złożeniu wizyty w jego programie "The Tonight Show". Gwiazda miała na sobie tego dnia jeansowy total look Diesla, na który składał się skąpy top, obszerne spodnie, pasujące buty oraz torebka. Tym razem fryzjer gwiazdy "wyczarował" na jej głowie grzywkę.