Dua Lipa prezentuje UMIĘŚNIONĄ sylwetkę w bikini. Piosenkarka pochwaliła się prywatnymi kadrami z wakacji. Robi wrażenie?

Kiedy Dua Lipa prawie dekadę (!) temu debiutowała w radiach z singlem "Be the One", mało kto spodziewał się, że uda jej się przebić do grona największych gwiazd popu. Tymczasem dziś, trzy albumy później, Brytyjka z albańskimi korzeniami może pochwalić się nie tylko trzema nagrodami Grammy ale też duetami z Eltonem Johnem czy Miley Cyrus.