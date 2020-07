Dumna Anna Lewandowska prezentuje PŁASKI BRZUCH po dwóch tygodniach "fit-wyzwania". Fanki: "Sylwetka JAK U MODELKI" (FOTO)

Lola 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Ludzie przestańcie pluc tak jadem!!!! Co od niej chcecie, nic nie ukradła nic nikomu nie zrobiła a wy na okrągło bo ma brzydki charakter bo ma zwisającą skórę. Boże ona niedawno urodziła!!! To że jest żona sławnego piłkarza jest ciągle hejtowana. Żal mi was ludzie idealni