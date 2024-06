Dumna Katarzyna Glinka chwali się świadectwem szkolnym syna. "Nic nie mówić, żeby nie drażnić?" (FOTO)

Mama 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

No i po co? Ten pasek nie jest istotny, natomiast ten młody człowiek już tak.Co da pokazywanie takich świadectw tym dzieciom ? Chwilową uwagę obcych ludzi. Moje dziecko też ma pasek na świadectwie i wie o tym tylko najbliższe grono, nie ma zdjęć na FB czy insta.Ciężko na to pracowało, mimo,że nikt tego nie wymagał, bo jesteśmy przeciwnikami pasków. Każde dziecko jest ważne, każdemu trzeba pogratulować i kazda mama powinna byc dumna ze swojego dziecka, ale chwalenie się tym wszem i wobec ... dla mnie to słabe.