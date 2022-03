Duńska instagramerka pokazuje BRZUCH PO CIĄŻY i opisuje życie mamy trojaczków: "Sutki czują się jak dwa siniaki"

Michella zyskała rozgłos głównie za sprawą publikacji zdjęć zaskakująco szybko rosnącego brzucha. Na kilka dni przed rozwiązaniem urósł on do wręcz kolosalnych rozmiarów. Szczególną uwagę internautów wzbudził jego nietypowy, podłużny kształt. Choć kobieta obawiała się przyjścia na świat aż trzech synów na raz, to z ulgą zareagowała na pierwsze skurcze. Gigantyczny brzuch coraz bardziej utrudniał jej jednak codzienne funkcjonowanie, w tym nawet chodzenie.