Dzieci Kate Middleton i księcia Williama rozrabiają w kuchni, pichcąc ciasteczka dla lokalnej społeczności w Cardiff (ZDJĘCIA)

Aneczka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież takie słodkie zdjęcia to jest właśnie budowanie wizerunku rodziny królewskiej. Myślicie, że to są sytuacje codzienne, kiedy dzieci i Kate krzątają się po kuchni jak przeciętny kowalski ? To jest wszystko przemyślane od A do Z. Oni to maja wyćwiczone , tylko środki przekazu się zmieniają. A wy łykacie jak pelikany ,że tacy normalni.