"Dzień Dobry TVN": Damian Michałowski zaliczył wpadkę na antenie. Wyszło... niezręcznie

Damian Michałowski i Paulina Krupińska od ponad dwóch lat tworzą zgrany duet prowadzących w "Dzień Dobry TVN". Mimo że na początku nie brakowało krytycznych uwag pod adresem Michałowskiego i Krupińskiej, to prezenterzy ugruntowali już swoją pozycję w stacji. Wydaje się, że więcej kłopotów mają za to Filip Chajzer czy Małgorzata Rozenek, która to musi mierzyć się z falą niepochlebnych komentarzy na swój temat.