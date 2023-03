Dziennikarz ujawnia przerażające fakty o Jerzym Kalibabce: "Jego najmłodsza ofiara miała 14 LAT"

Czyny pedofilskie Jerzego Kalibabki

W świetle przedstawianych informacji nie ulega wątpliwości, że gdyby historia Kalibabki ujrzała światło dzienne dopiero dziś, mężczyznę sklasyfikowano by jako pedofila . Krajewski podaje, że jego najmłodsze ofiary miały zaledwie 14 lat . Młode kobiety po 20 roku życia Kalibabka miał już klasyfikować jako "staruszki". Służyły mu jedynie do zaspokojenia jego potrzeb finansowych.

Jego "targetem" były dziewczyny 14-17 lat i z tego, co udało mi się dowiedzieć, liczba ofiar w tym przedziale wiekowym była największa. Oczywiście zdarzały się też takie sytuacje, kiedy kobiety po dwudziestce czy trzydziestce, czyli wg Kalibabki "staruszki" wpadały w jego sidła. Ale służyły mu wyłącznie do tego, żeby po prostu oskubać je do cna. (…) Te kobiety, te dziewczyny albo musiały być z dobrych domów, albo też były to proste dziewczyny, którym Kalibabka jawił się jako taki "Pewex".