Gracja Kalibabka z "Top Model" pokazuje swoją PRAWDZIWĄ sylwetkę. Fani: "Kocham cię za tego TikToka" (WIDEO)

Wyszło bowiem na jaw, że Gracja i Jacek to dzieci osławionego Jerzego Kalibabki , który w Polsce "zasłynął" jako "Tulipan". Mężczyzna był przestępcą i uwodzicielem. Oszukiwał bogate kobiety, głównie nastolatki z dobrych domów, wyłudzając od nich kosmiczne pieniądze. Szacuje się, że wartość skradzionych przez niego przedmiotów mogła wynosić nawet 15 milionów złotych. W 1984 roku Tulipan trafił do więzienia, gdzie spędził 9 lat. Po wyjściu na wolność (wskutek amnestii) związał się z kolejną nastolatką i wrócił do Dziwnowa, gdzie prowadził sklep warzywny. Kalibabka przez wszystkie lata uwodzenia kobiet doczekał się łącznie... 28 dzieci. Zmarł w 2019 roku.

Choć Gracja i Jacek za sprawą udziału w "Top Model" i posiadania tak "znanego" nazwiska mieli spore szanse na zyskanie internetowej popularności, nie do końca im się to udało, bo słuch prędko o nich zaginął. Mimo to Gracja nie traci nadziei i nadal próbuje działać w social mediach, głównie na Instagramie i TikToku. To właśnie na tej drugiej platformie opublikowała niedawno filmik, na którym pokazała swoją prawdziwą, naturalną sylwetkę, wymownie odpowiadając tym samym na pojawiające się komentarze internautów, że "z jej obecną wagą nie może być modelką".