Dziewczyna Żabsona gwiazdą kampanii polskiej marki Jenny Fairy

Janowska znana jest ze swojego odważnego stylu i zamiłowania do estetyki lat 2000. Słodkie, dziewczęce elementy, przełamuje kusymi krojami i charakterystycznymi detalami. Miłość do mody od dawna przelewa na swoją działalność w sieci, obecnie tworząc na TikToku przeglądy swoich codziennych stylizacji.

Kolekcja we współpracy Janowskiej z Jenny Fairy nawiązuje do imprezowego klimatu lat 2000, co silnie nawiązuje do stylu gwiazdy TikToka. Słodkie, cukierkowe stylizacje w klimacie barbie core, w których Lila pojawia się w najnowszej kampanii, uzupełnia obuwie na masywnych platformach. Modowym wyborem influencerki zostały połyskujące, dopasowane kozaki w najmodniejszych kolorach sezonu. Janowska postawiła również na wysokie platformy zapinane przy kostce, które zostały uzupełnione w biżuteryjne akcenty w postaci kryształków. Jak widać, influencenka uwielbia błyszczeć nie tylko na ściankach.