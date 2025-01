Edward Miszczak szykuje zmiany w "Halo, tu Polsat". Ściągnie Magdę Mołek i Tomasza Wolnego?

Edward Miszczak, pełniący funkcję dyrektora programowego Polsatu, w celu wzmocnienia pozycji stacji na rynku porannych pasm zainicjował nową śniadaniówkę "Halo, tu Polsat". Program, emitowany od sierpnia minionego roku przyciąga uwagę znanymi twarzami, w tym Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Mimo wszystko 69-latek rozważa dalsze uzupełnienia składu gospodarzy.

Edward Miszczak planuje zmiany w "Halo, tu Polsat"?

W rozmowie z reporterem Pudelka Miszczak m.in. zdradził, czy planowane jest w związku z tym zwiększenie liczby odcinków "Halo, tu Polsat" w tygodniu.

Na razie moi decydenci przystali na formułę trzech dni w tygodniu. Polsat nigdy takiej formuły nie miał, więc muszą zobaczyć, jak to się w biznesie układa. Dzisiaj widać, że "Halo, tu Polsat" bardzo pomógł całej grupie, bo jest to świetne narzędzie marketingowe, promocyjne i informacyjne. Jednym słowem - dopełnia formułę grupy - zachwalał format, dodając: Pewnie byłoby lepiej, gdybyśmy byli siedem razy w tygodniu, ale pewnie to wszystko przed nami. Rzeczywiście casting na gwiazdy do tego programu jeszcze nie został zakończony. Gwiazdy w Polsacie ciężko pracują i tu honorarium nie bierze się za darmo.

Edward Miszczak o tym, jak powinny funkcjonować śniadaniówki i konkurencji

Dyrektor programowy stacji odniósł się również do śniadaniówek konkurencyjnych stacji i ujawnił swój przepis na odnoszące sukcesy poranne pasmo.

To trzeba kochać. Jak się wymienia w jednym sezonie wszystkie gwiazdy, to nie można oczekiwać tego samego poziomu aktywności. Te gwiazdy się rozpierzchły po rynku. Telewizja publiczna zbudowała TV Republikę. Wiele gwiazd przeszło tam, trochę przycupnęło u nas... To tak jest. (...) - wskazał, kontynuując: Ciężko jest postawić na nogi w trzy miesiące tak ogromną produkcję, która ma 4-5 godzin programu dziennie w weekend, kiedy wszyscy jadą odpoczywać. To jest moja stara dewiza, że w wielu programach gwiazdy weekendowe też odpoczywają w weekend. Do cholery! To widz, który decyduje pilotem, ma mieć na ekranie najlepszy "staff". W programach informacyjnych w Polsce druga liga rządzi weekendem. W Stanach nie do pomyślenia.

Edward Miszczak o Magdzie Mołek i Tomaszu Wolnym

Zapytany z kolei o angaż do "Halo, tu Polsat" Magdy Molek czy Tomasz Wolnego, powiedział:

Magda wyraźnie powiedziała, że ona nie chce wracać do telewizji, jeszcze nie jest na to gotowa, nie chce wychodzić z netu. (...) - wyznał, a następnie odniósł się do jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami":

Ludzie mają w życiu różne okresy, kiedy się układa i się nie układa. Kiedy ci, co w nas nie wierzą, myślą, że będziemy na samym dnie, a jak Magda się pojawiła w "Halo, tu Polsat", mówiąc, że wraca do "Tańca z Gwiazdami", to ja widziałem tam 10 milionów dolarów. Kochane kolory... Jak ja to widziałem, widzowie widzieli to samo - skwitował.

Posłuchajcie, co jeszcze miał do powiedzenia ukochany Anny Cieślak.

