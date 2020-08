Edyta Górniak była świadkiem EKSPLOZJI TIRA! "Samochód zapalił się i wybuchł!" (WIDEO)

Po wypadki.. 39 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Jestem kierowca ciezarowki, w 2017 r mialam straszny wypadek ... oblodzoba autostrada wracalam z rozladunku , zlamalo mi zestaw , ciezarowka do kasacji. Nadal jezdze , wypadek byl straszny . Trauma powypadkowa dotyczy osob ktore w wypadki uczestniczyly . Zobaczyc wypadek a uczestniczyc I przezyc to calkiem dwie inne bajki. Nikomu now zycze .