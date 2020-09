Edyta Górniak i Cleo POGODZIŁY SIĘ! "Sytuacja została oczyszczona"

Rok temu wybuchł konflikt pomiędzy Edytą Górniak a Cleo. Diwa zarzuciła młodszej koleżance, że ta jest niewdzięczna , bo nie podziękowała jej za załatwienie posady trenerki w The Voice Kids. Pierwotnie to właśnie Edyta miała zasiąść na fotelu jurorskim, jednak z powodu choroby matki zrezygnowała z udziału w show. Wówczas, jak twierdzi, poleciła producentom zatrudnienie Joanny Klepko.

Edytę dodatkowo rozsierdził fakt, że Cleo sfotografowała misie przed wręczeniem i trzymała zdjęcie w telefonie przez ponad rok, zapewne po to, żeby mieć "alibi". Ponadto miała do niej żal o to, że nie wsparła jej w konflikcie z Donatanem .

To ma wymiar prywatny i chciałabym zachować to dla siebie. Jedynie chciałabym powiedzieć, że jest już ok i sytuacja została oczyszczona. Nie nazwałabym tego konfliktem, tylko jakimś nieporozumieniem, które zostało wyjaśnione. Jest w porządku. Myślę, że czas pandemii dał nam wszystkim możliwość przemyśleń. Cieszę się i bardzo dziękuję Edycie, że odezwała się prywatnie i wyjaśniłyśmy to sobie - powiedziała.