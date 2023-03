Edyta Górniak wiedziała wcześniej o rozwodzie Joanny Krupy! "Też przeszłam publiczny rozwód"

Po niemal pięciu latach, kolejne małżeństwo Joanny Krupy przejdzie do historii. W poniedziałkowy wieczór zagraniczne media poinformowały, że Douglas Nunes złożył pozew o rozwód w sądzie w Los Angeles. Amerykański przedsiębiorca miał pisać w dokumentach "różnicach nie do pogodzenia" . Według ustaleń prasy, wniósł także o wspólną opiekę nad ich trzyletnią córką Ashą-Leigh. Jurorka "Top Model" zdążyła już potwierdzić doniesienia o rozwodzie, publikując w sieci krótkie oświadczenie.

Edyta Górniak zabrała głos w sprawie rozwodu Joanny Krupy

Wiadomość o zakończeniu małżeństwa Joanny Krupy i Douglasa Nunesa zaskoczyła opinię publiczną. Prowadząca "Top Model" zaznaczyła, że nie będzie udzielać komentarzy w tej sprawie. Media zwróciły się więc do bliskich modelki. Portal Pomponik skontaktował się z Edytą Górniak , która od lat pozostaje z Krupą w przyjaznych stosunkach. Gwiazda zdradziła, że o rozwodzie wiedziała wcześniej i zdążyła już "oswoić się" z tą informacją.

Wykonawczyni hitu "To nie ja" wyraziła swój smutek wobec kolejnego rozstania Joanny. Górniak wróciła pamięcią do czasu jej pierwszego rozwodu i wspomniała o Douglasie Nunesie.

Jest mi przykro, że to jest kolejne rozstanie w jej życiu. Byłam obecna też przy tym pierwszym rozstaniu, bo my mieszkaliśmy wtedy z Allanem w Los Angeles, widzieliśmy się bardzo często. I pamiętam ten czas, jak były święta wielkanocne i spędziliśmy je też razem z jej mamusią, taki trudny czas to był dla niej. I po paru miesiącach odżyła, zaczęła żyć tak normalnie, funkcjonować jak zwykle - zawsze zapracowana, pracowita, kochająca, czuła, wspaniała dziewczyna. I nagle pojawił się mężczyzna. Wiecie, ona dostawała kwiaty prawie codziennie... - wspominała Górniak.