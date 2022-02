Edyta Herbuś odpowiada na niedyskretne pytania internautów o CIĄŻOWE PLANY

Kasjopus 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ciekawe np. czemu w drugą stronę ludzie się nie dopytują - np. Lewandowskiej - po co ma dzieci skoro jest taka zabiegana, 8 spotkań na dzień itd, Rozenek - po co ma dzieci, które pewnie czują smak żenady oglądając prawie goły tyłek mamy czy jej konwersacje z ojczymem jak to zrywa z niej ciuchy, Mariny - bo życie na dwa domy tak męczy, Stępień - po co jej dziecko z bawidamkiem itd itp