Edyta Herbuś prezentuje wymyślne pozy, wtulając się w ukochanego. "5 LAT RAZEM" (ZDJĘCIA)

Współczuję związku w 8 oczu. Edyta nie wolałabyś mieć własnego męża i własne dzieci? Tyle byle flusia z second handu który oświadczył się innej, to jej narobił dzieci, później przespał się ze wszystkimi celebrytkami z 3 ligi które go chciały łącznie z Gardias. Co on jest ci w stanie zaoferować? Wakacje i weekendy w 8 oczu? Święta Bożego Narodzenia u twoich rodziców z dziećmi swojej byłej? Pracujesz na to, żeby jego dzieciom prezenty kupować? Chcesz być całe życie tą którąś w kolejce? Nawet ci się nie oświadczył. To 🤡 i fluś jakiś, nie traktuje cię poważnie i cię nie szanuje. Dojdziesz do nikąd tak nisko stawiając poprzeczkę. Od faceta trzeba wymagać, to już ten Terlecki był lepszy przynajmniej mieliście związek w 4 oczy, a nie z jakimiś dzieciakami.