Edyta Pazura o problemach finansowych: "Był moment w życiu, że nie mieliśmy co jeść"

Edyta Pazura o problemach finansowych

Nasze życie po prostu nie było usłane różami. To tak ładnie wygląda na Instagramie, że gdzieś tam jedziemy na wakacje. Ale my podróżujemy od trzech lat, a jesteśmy ze sobą 18. Mieliśmy moment w swoim życiu, że nie mieliśmy co jeść - wyjawiła Edyta Pazura w programie "Moon Talk".

Było tak, że mieliśmy tysiąc złotych na koncie, kredyt i ja kupowałam najtańszą suchą krakowską. Przeżyliśmy takie spektrum, ale zawsze mówiliśmy "dobra, damy radę". Do tego jeszcze dochodziły małe dzieci, co chwilę jakiś szpital. To jedno sobie ucho oberwało, to Amelia Antkowi wydarła koc spod nóg i on całym impetem uderzył głową w podłogę i stracił mi przytomność. Ja sama, no bo Czarek gdzieś w trasie, bo trzeba było zarabiać gdzieś kasę - tłumaczyła celebrytka.