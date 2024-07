Edyta Pazura opublikowała wpis pełen gorzkich refleksji. Nawiązała do śmierci i przemijania. "Wiem, że internet nie zwróci nikomu życia..." (FOTO)

Edyta Pazura uchodzi za jedną z popularniejszych celebrytek w kraju. Właścicielka internetowej perfumerii zyskała popularność, wiążąc się z jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w kraju, Cezarym Pazurą . Gwiazdor do dziś ochoczo wspomina moment, gdy poznał ukochaną podczas podróży pociągiem. Jego przyszła żona pracowała wówczas w WARS-ie. Przypomnijmy, że zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2009 roku . Wtedy wielu "fanów" wróżyło im rychłe zakończenie miłosnej relacji. Dziś Pazurowie są niemal nierozłączni, a kulisami romantycznego życia chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Na początku maja Edyta i Cezary odnowili przysięgę małżeńską , celebrując tym samym 15. rocznicę ślubu.

Edyta Pazura otwiera się przed fanami w refleksyjnym wpisie. "Ocieram łzy"

Ostatnio usłyszałam, że podobno jak się w "życiu rozmyśla, to Instagram milczy…". Pomyślałam sobie wówczas, że mi w rozmyślaniu i w codziennym życiu social media wcale nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie. W tych trudnych, ciężkich chwilach lubię mieć miejsce, do którego mogę chociaż na chwilę uciec. Wiem, że internet nie rozwiąże żadnej mojej, ciężkiej, życiowej sprawy, nie zwróci nikomu życia i nie spowoduje, że świat będę widzieć przez różowe okulary, to jednak świadomość, że są tutaj ludzie mi przychylni i życzliwi napawa optymizmem i po prostu sprawia, że jest mi łatwiej.