Edyta Pazura pochwaliła się zdjęciem książki Olgi Tokarczuk. Fani: "To na pokaz?"

Rodzina Pazurów przebywa obecnie na egzotycznych wakacjach. Edyta postanowiła więc wykorzystać okazję do nadrobienia książkowych zaległości. Na wczasy celebrytka zabrała ze sobą książkę Olgi Tokarczuk " Prawiek i inne czasy czasy" i postanowiła pochwalić się tym faktem w instagramowym poście. Na swoim profilu udostępniła fotografię, na której obok powieści umieściła niezbędne wakacyjne akcesoria - słomiany kapelusz i pudełko od markowych okularów. Niestety jej kompozycja nie wszystkim przypadła do gustu.

"Chloe (czyt. luksus) nie pasuje do Tokarczuk. To na pokaz?"

"Nie rozumiesz, o czym pisze. Twórczość i cała podstawa noblistki Tokarczuk przeczy temu, co prezentują celebrytki w mediach. Teraz nagle pozują na intelektualistki, które czytają Tokarczuk. To żenada i p. Pazura nie odstaje tutaj niestety ".

"Dziewczyny! Nie wierzę, ile w niektórych nienawiści. Tym bardziej teraz, w okresie świątecznym. To zdjęcie to wizytówka/kartka z wakacji. Kapelusz + okulary, jako symbol odpoczynku w cieple, a książka, że w końcu będę mieć czas na lekturę i zaległości. Ani Chloe, ani Pani Tokarczuk nie potrzebują mojej reklamy - więc to nie jest reklama. Dajcie żyć i szanujmy się ze względu na to, co robimy i kim jesteśmy" - zaapelowała w komentarzu Pazura.