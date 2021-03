Edyta Pazura z dumą demonstruje, jak KĄPIE SIĘ w towarzystwie wyrośniętych dzieci

Gocha 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 6 Odpowiedz

Jejku jaka cudowna, wspaniała nawet jak się kapie to zajmuje dziećmi. Jakie to wszystko głupie. Ja też mam dzieci ale jak się kapie to jest to czas dla mnie. Nie wisza na mnie non stop. Niektóre kobiety jak zostają matkami to mleko w proszku w głowie mają a nie rozum.