Edyta Zając pokazała zdjęcie sprzed prawie 20 lat! Bardzo się zmieniła? (FOTO)

@@@ 9 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Te poprawki na twarzy, to raczej wynikają z tego, że poprzez niedowagę, ta się jej „zapadała”. Nigdy nie była tak CHUDA, jak teraz. Ma kwadratowe ramiona (może było to widać w tym jej programie, bo piszę, jako ktoś to ją dosyć często mijał), odstające kości, nogi-patyki. I z tego, co słyszałam, to jest wyjątkowo normalna - szanowana w wielu kręgach. Podobno zwyczajna osobowościowo, odmawiała - wiadomo jakich - propozycji. Może dlatego w wielu momentach jej kariera „stała” w miejscu. Dziewczynom z moralnością jest w modelingu ciężko.