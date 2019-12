Eko Kasia Tusk CHWALI SIĘ... choinką z wypożyczalni. "Po świętach zostanie z powrotem posadzona"

Choć Kasia Tusk znana jest przede wszystkim z bycia córką Donalda Tuska , to 32-latka dzielnie walczy, by w mediach postrzegano ją głównie jako autorkę bloga Make Life Easier . Zadanie trudne, ale trzeba przyznać, że Kasia rzeczywiście dość sukcesywnie działa zarówno na blogu, jak i w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje już blisko 350 tysięcy wspierających fanów.

Kasia inspiruje swoje fanki modowym gustem, wystrojem mieszkania, a ostatnio nawet ekologią. A to przy okazji nadchodzących świąt.

"Sztuczna czy cięta? A może w doniczce? W tym roku mamy taką z wypożyczalni, która po świętach zostanie z powrotem posadzona. (...) Choinkę w doniczce wypożyczamy na okres Świąt (koszt 55 złotych). Po świętach wraca do szkółki leśnej i może znów trafić do naszego domu za rok. Choinkę będzie można wypożyczyć w dniach 19–23 grudnia lub do wyczerpania zapasu drzewek u danego dealera" - czytamy.