"Ekolożka" Kinga Rusin ZNÓW pomstuje na partię rządzącą: "Niszczą po kolei wszystko, co w Polsce ważne, w tym PRZYRODĘ"

Jak tu mówią: ¡Pura Vida! Na "dzień dobry", na "do widzenia", zamiast "dziękuję" i "powodzenia" - na dobry początek naszej kostarykańskiej wyprawy: ¡Pura Vida! (samo życie/czyste życie) - zaczęła swój wywód Kinga. To nie tylko słowa, to przede wszystkim filozofia, specyficzne podejście do losu, kiedy cieszy się z najmniejszych rzeczy i robi wszystko żeby żyć w symbiozie z naturą. Kostaryka to zieleń w czystej postaci, to odgłosy dżungli na wyciągnięcie ręki, to nieustający kontakt z przyrodą, którą tu uznaje się za dobro narodowe i chroni nie z obowiązku, a miłości i przekonania. Nie to co u nas, w Polsce.