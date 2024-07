Ekspert ujawnia szczegóły rozmowy księżnej Kate ze zwycięzcą Wimbledonu. Wyczytano też, co mówiła do księżniczki Charlotte

Sympatycy Kate Middleton mogą powoli odetchnąć z ulgą. Ich ulubienica stopniowo wraca bowiem do publicznych obowiązków. Księżna cały czas walczy z nowotworem, jednak trzeba przyznać, że na najnowszych zdjęciach z niedzielnego finału Wimbledonu wygląda zjawiskowo. Księżna zadała szyku w fioletowej sukience.

Księżna Kate i księżniczka Charlotte na finale Wimbledonu

Jeremy Freeman, specjalista od czytania z ruchu warg, przeanalizował moment przybycia Kate Middleton i księżniczki Charlotte na miejsce. W rozmowie z "The Sun" mówił, że księżna miała poprosić córkę, by "podeszła tutaj", gdy zajmowały siedzenia w prestiżowej loży Royal Box. Następnie podziękowała eskortującej ją kobiecie i pomachała do tłumu, który wstał i klaskał na cześć jej i Charlotte.