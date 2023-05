Ekspert z "Nastolatki rządzą kasą" ma problemy po programie: "Piszą do mnie, zgłaszają do KURATORIUM"

Z pozdrowieni... 57 min. temu zgłoś do moderacji 9 30 Odpowiedz

Niektórych nauczycieli należy zgłosić do Kuratorium, bo nie ma z nimi żadnego dialogu. Tego Pana to akurat nie znam, a jego tatuaże mnie nie interesują. Ale tych, z którymi mam do czynienia na co dzień, należałoby niezwłocznie zgłosić. Żeby przejrzeli na oczy, że nie są jakąś wyjątkową kasta. I tak zrobię. We wrześniu naśle im kogoś z kuratorium, żeby się " rozliczyć " za cztery lata z tym podłym wychowawcą klasy, który ciągle mówił, że problem to jest, ale z rodzicami. To teraz Ty będziesz miał problemy i to niemałe. Zetre Ci ten fałszywy uśmieszek zadowolenia. Żebyś poczuł jak to jest być lekceważonym i pomiatanym. Już pani z kuratorium sobie z Tobą poradzi. To będzie mój prezent dla Ciebie ode mnie, na nowy 2023/ 2024 rok szkolny. Przemagluje też i panią dyrektor szkoły. Tej też się przyda nadzór.