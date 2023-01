Ekspertka od mowy ciała analizuje księcia Harry'ego w najnowszym wywiadzie: "Jest plątaniną SPRZECZNYCH sygnałów"

Tutaj staje się bardzo ostrożny, przez co brzmi to, jak wywiad polityczny. Wykonuje rytuał odcięcia, podnosząc jedną rękę do nosa. Często może to wskazywać na chęć zakrycia lub ukrycia ust lub części twarzy, co z kolei może wyglądać na wymijające - relacjonuje. Kiedy Tom w roli Williama mówi: "Jak mogłeś mi to zrobić?", Harry wierci się, a jego oczy poruszają się w prawo i w górę. Unikanie kontaktu wzrokowego może wskazywać na dyskomfort. Kiedy Tom naciska dalej, pytając o "naruszenie prywatności najbliższych", Harry dotyka nosa i pociąga nim, ukrywając coś, co wygląda na zły lub zbolały grymas. Jego odpowiedzi stają się mniej bezpośrednie i bardziej polityczne.