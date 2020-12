Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" diagnozuje relacje Blanki Lipińskiej i Barona: "WIECZNY CHŁOPIEC"

Gosc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 4 Odpowiedz

On jest zalosny z tym podejsciem do zwiazkow, zero szacunku do kobiet, jak mu sie nie podoba to nara, takie zachowanie nie jest cool a on mysli ze jest najlepszy, to zwykly pozer, to samo Krolikowski, medialne zwiazki, niby wielka milosc a potem nara, ciekawe ze gdyby byla to kobieta co tak sie zachowuje to pewnie dwa razy wiecej jeszcze bardziej obrazliwych komentarzy by bylo, mezczyzni powinni miec edukacje jak podchodzic do zwiazkow, jak traktowac kobiety bo zachowanie wielu z nich jest karygodne