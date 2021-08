Elegancka Karolina Szostak eksponuje nogi na pokazie duetu Paprocki & Brzozowski (ZDJĘCIA)

Jaras 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Gratuluję głupoty! Pani Karolina chyba nie wie ,że żeby chudnąć trzeba jeść. Nasz organizm jest tak zbudowany ,że naprawdę ciężko go oszukać a głodzenie się do niczego dobrego nie prowadzi ,zacznie jeść wszystko się odłoży. 600 kcl to jest nic dla organizmu który potrzebuje duuuzo więcej. A i szczerze mówiąc, po pani Karolinie wcale nie widać, że się głodzi