Elegancka Małgorzata Rozenek, siedząc na kanapie w "DDTVN", przyznała, że AFIRMACJE pomogły jej otrzymać wymarzoną posadę: "Zaczęłam mówić o tym GŁOŚNO"

W czwartek w końcu potwierdziły się pojawiające się od kilku miesięcy doniesienia na temat tego, że Małgorzata Rozenek dołączy do ekipy "Dzień dobry TVN". Informację podano do wiadomości publicznej podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji, na której celebrytka pojawiła się wraz ze swoim nowym zawodowym partnerem, Krzysztofem Skórzyńskim.

W udzielanych wcześniej wywiadach Gosia nie ukrywała, że praca w śniadaniówce TVN jest jednym z jej największych marzeń.

Nic dziwnego, że teraz, gdy dopięła swego, trudno jej opuszczać studio "DDTVN". Najchętniej nie zdejmowałaby z szyi także plakietki, jaką otrzymała wraz z rozpoczęciem pracy na rogu Hożej i Marszałkowskiej.

W sobotę Rozenek, która pracę prowadzącej rozpocznie dopiero we wrześniu, pojawiła się w śniadaniówce jako gość. 44-latka przyszła do studia w jasnej stylizacji, na którą składały się eleganckie, beżowe spodnie na kant, biała koszula i szpilki. Podczas rozmowy z Agnieszką Woźniak-Starak i Ewą Drzyzgą opowiedziała o tym, jak udało się jej spełnić marzenie o dostaniu się do "Dzień dobry TVN". Okazuje się, że dopięła swego poprzez... afirmację i pozytywne myślenie.

To wy, prowadzący, tworzycie magię tego miejsca. To, że tworzycie najlepsze pasmo śniadaniowe w Polsce, powoduje, że chcesz należeć do tej redakcji - zaczęła, słodząc kolegom i koleżankom z pracy, następnie przechodząc do sedna:

Jak masz jakieś marzenie, to każdego dnia zastanawiasz się, czy zrobiłeś coś, co przybliżyłoby cię do tego kroku - zdradziła Rozenek, szybko dodając:

W pewny momencie zaczęłam mówić o tym głośno. Bardzo mi zależało na tym, żeby świat wiedział, że tak jest.

Afirmacja - wtrąca nieco rozbawiona Agnieszka, nazywając to, co robiła Rozenek.

I pozytywne myślenie - dodała Małgorzata, na co odezwała się Drzyzga:

Słowa mają moc. I to działa, to jest najlepszy przykład po prostu. To się spełnia! - podsumowała wywody koleżanki i postanowiła zająć się przepytywaniem zasiadającego obok Goni Skórzyńskiego.

Zobaczcie, jak "Perfekcyjna" prezentowała się w "Dzień dobry TVN". Nie możecie się już doczekać, jak przejmie pałeczkę prowadzącej?

