Małgorzata Rozenek zdradza Kubie Wojewódzkiemu, że chciałaby poprowadzić "Dzień dobry TVN": "Długo chodzę koło Edwarda z tym tematem"

blee 3 min. temu

To jest żenada dla nich obojga. Dla niego bo uważa sie za intelektualistę ale jak przychodzi co do czego to prowadzi ,,wywiady" z Rozenkami, Grycankami i im podobnymi, wchodząc im w tyłek tylko żeby dały sie zaprosić do programu. I dla niej, bo on po niej jechał jak po burej s... a i tak przybiegła z językiem na wierzchu na wywiad. Oboje siebie warci, patocelebryci dziennikarstwa i instagrama.