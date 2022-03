Kuba Wojewódzki przypomina Małgorzacie Rozenek WSPÓLNĄ PODRÓŻ TAKSÓWKĄ. "Pamiętasz, jak wracaliśmy razem?"

Opinia 57 min. temu zgłoś do moderacji 342 176 Odpowiedz

Ciekawe ile osób zagłosuje na PiS lub Konfederację podczas następnych wyborów parlamentarnych. Wiele wskazuje na to że nie mają szans na większość. Są to dwie partie, które chcą rządzić Polską w stylu Putina i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętajcie że nie liczą się słowa a czyny. PiS przez kilka ostatnich lat wyraźnie pokazuje co chce zrobić z opozycją, sędziami i prywatnymi mediami. W Rosji za publiczne wyrażenie zdania innego niż Putin jest wiele lat więzienia. To nic innego jak mokry sen Kaczyńskiego. W dodatku mają te same poglądy na wiele spraw. Putin wsadza do więzienia osoby homo i Kaczyński w Polsce chciałby robić to samo i jak zwykle Unia mu w tym przeszkadza, bo będąc w UE nie wolno tego robić.