Elegancki Marcin Hakiel chwali się fotkami z wesela. Wybrał się z NOWĄ UKOCHANĄ! (ZDJĘCIA)

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek w połowie marca poinformowali, że ich związek przechodzi do przeszłości. 14-letnie małżeństwo udało się zakończyć na jednej rozprawie rozwodowej, po której każde z eksmałżonków ruszyło w swoją stronę. Wszystko wskazuje na to, że po serii łzawych Instastories, wywiadów i wrzuceniu kilku smutnych zdjęć Marcinowi znów udało się odnaleźć szczęście. Niedawno tancerz po medialnych doniesieniach, że jego serce jest zajęte, pokazał w sieci tajemniczą partnerkę.

Od tego czasu Hakiel dawkuje obserwatorom emocje i co jakiś czas odsłania nową część ciała wybranki. Na początku pokazał dłonie blondynki, następnie opublikował fotkę, na której można było zobaczyć tył jej głowy, a niedawno zaszalał i zaserwował swoim obserwatorom zdjęcia kobiety w jacuzzi. Marcin dba jednak o to, by internauci nie widzieli twarzy nowej ukochanej, ale w swoich publikacjach staje się coraz śmielszy.