Eliza Trybała broni Kaczorowskiej po słowach Smaszcz. Celebrytka nie wytrzymała: "Nie wiem, skąd ta NIENAWIŚĆ się bierze!"

Odezwali się na temat mojego mycia rąk ci co ich wcale nie myją jak do kogoś wchodzą. I zaraz się odezwie jeden że widział jak tamten mył już w domu trzy razy i dokładnie. Trzeci klepnie to kłamstwo że też widział bo akurat był soli pożyczyć. I tak wyjdzie na to że ja jedna nie myję i taka to akuratna wizja rzeczywistości powstaje. Wiecie że luszczyca nie jest zaraźliwa a udajecie że jest żeby był powód do trzymania mnie w domu. Chyba jak nie jest to nie jest nie? Twórcy akuratnej wizji rzeczywistości. Się dziwią czemu się z nimi w sklepie nie witam. A jak się przywitam to też źle bo czemu ja lepszych od siebie zaczepiam. I tak wkoło Macieju. Jeszcze teraz Andzia oprócz tego że jest już uczciwą, pracowitą, mądrą osobą to jeszcze teraz patriotką została. A to wszystko dzięki mnie. A zaraz, a mi się za to przypadkiem nie należy za to jakaś premia? A może mi się jakaś premia należy też za wdrożenie programu? Bo wrdożony został i ktoś za to na pewno dodatek dostał i założę się że to była ta co się tak sumiennie tym tematem zajęła.