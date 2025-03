Paulina Smaszcz wprost: "Maćkowi nigdy nie wybaczę. Oświadczenie o naszych dobrych relacjach napisałam, BO ON SIĘ BAŁ utraty wizerunku katolickiego ojca"

No był to pech (lub karma?) że zdrowie się posypało wtedy, kiedy ona miała nadzieję, że po porzuceniu Maćka wreszcie znajdzie adoratora na miarę swoich oczekiwań i będzie haj lajf. Nawet chyba dostała kasę na spoko mieszkanie po tym wszystkim. A tu skończyła sama i chora, bo kochanek wrócił do żony. Czego nie rozumiem - to w tym wszystkim Maciek do niej schorowanej chciał w końcu wrócić, ona tego już nie dopowiada ale wychodzi, że to ona w swojej żółci odmówiła. Może chciała go jeszcze dłużej przeczołgać i dopiero się zgodzić? A tu klops- on po odmowie zdecydował pójść do Kasi. I tego właśnie Paulina nie może wybaczyć.