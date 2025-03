Eliza Trybała krótko do hejterów: "Nauczono mnie, że g*wno spuszcza się w kiblu"

Eliza Trybała była jedną z uczestniczek drugiej edycji "Królowej przetrwania". Znana z "Warsaw shore" celebrytka w finałowym starciu dobiegła do mety jako ostatnia, co Marianna Schreiber oraz Ola Tomala podsumowały słowami: "karma wraca".

Przypomnijmy, że Marianna i Elizka w dżungli nie pałały do siebie sympatią. W tle tego wszystkiego była jeszcze "afera liścikowa", w którą poniekąd Trybała też miała być zamieszana. Tak twierdzi Schreiber.

W programie widzowie oglądali więc ich wieczne kłótnie, które nie zakończyły się wraz z finałowym odcinkiem. Teraz panie obrzucają się błotem w social mediach. Sądząc po komentarzach, to Marianna budzi jednak większą sympatię wśród internautów. Fani "Królowej przetrwania" przez ostatnie tygodnie nie mieli bowiem litości dla Trybały, nazywając ją "agresorką". W jej obronie stanął nawet Trybson .

Eliza Trybała ostro odpowiada hejterom

Co do komentarzy pod moimi zdjęciami. Nie kolekcjonuję śmierci, więc usuwam, co niepotrzebne. Nauczono mnie, że g*wno spuszcza się w kiblu, a nie nim bawi.