Ellen DeGeneres KOŃCZY swój show. "Nie jest już dla mnie żadnym WYZWANIEM"

Przecież nikt w jej to nie uwierzy. Straciła popularność, oglądalność po skandalu przy produkcji show a teraz udaje, że taki był plan. Gdyby nie skandal to by robiła program do us***ej śmierci. Próbuje wyjść z twarzą z tej sytuacji. Skoro potrzebuje wyzwań to ciekawe czym teraz się zajmie. Rozumiem, że ma już pełen wyzwań plan B. Wróżę, że będzie tak. Degeneres zniknie na rok lub dwa z mediów, a potem powróci z nowym programem, który od poprzedniego będzie się różnił tylko nazwał.