Ellen DeGeneres rozważa ZAKOŃCZENIE swojego show! "Prawda jest taka, że ​​WIEDZIAŁA, CO SIĘ DZIEJE"

Zamyślona 3 min. temu

No cóż woda sodowa uderzyła do głowy. Nikt nie powinien nigdy odnosić się do drugiej osoby z pogardą. Każdy z nas jest pełnoprawnym członkiem i zasługuje ma szacunek. Nie mogę tego pojąć, że ludzie wyrzadazają krzywdę innym nie myśląc co by było gdyby sami zostali tak potraktowani. Życzę jej dobrze. Może dzięki temu, że sprawa wyszła na jaw opamięta się i trafi na dobrą drogę.