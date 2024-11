Elton John ma problemy ze zdrowiem i wciąż nie widzi na jedno oko: "Nie mogę niczego czytać i oglądać"

Elton John wciąż pozostaje w kontakcie z fanami, z którymi co jakiś czas dzieli się informacjami na temat swojego stanu zdrowia. Ostatnio w wywiadzie "Good Morning America" wyznał, że wciąż nie widzi na prawe oko .

Mimo to Elton John stara się być optymistą i ma nadzieję, że niebawem wróci do zdrowia. Wciąż jednak miewa chwile zwątpienia, a te następują przede wszystkim wtedy, kiedy przychodzi do pracy i nie może w pełni wykorzystać wszystkich zmysłów.